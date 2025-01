Condenado a 23 anos de prisão por estupro, homem é preso em Ivinhema

Um homem, de 46 anos, que havia sido condenado por estupro de vulnerável e estava foragido, acabou sendo preso pelas equipes da Polícia Civil na cidade de Ivinhema.

Conforme as informações policiais, o crime teria ocorrido no município de Colorado (PR), onde o autor havia sido condenado. No entanto, ele fugiu e estava se escondendo em um imóvel do bairro Vitória.

Ao descobrir, as autoridades fizeram diligências para confirmação da informação. Após isso, foi feita a captura do homem dando cumprimento ao mandado de prisão.

Após passar por audiência de custódia, o autor foi encaminhado ao presídio local.

