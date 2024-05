Condenado a 25 anos por homicídio, homem é preso em Sidrolândia

Um foragido da Justiça, de 46 anos, foi preso durante o domingo (26), pela Polícia Militar de Sidrolândia no bairro São Bento. Ele havia sido condenado há 25 anos pelo crime de estupro.

Conforme as informações do site Sidrolândia News, as equipes estavam fazendo rondas pela Rua Trajano Roberto Ferreira, quando abordaram o homem. Ao fazer a checagem do nome dele no sistema policial, encontraram os mandados de prisão em aberto.

Os policiais descobriram que o homem havia sido condenado a 25 anos de prisão, além de ter passagens por estupro. Diante da situação, ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.

O site informou ainda que o homem tem passagens por violência doméstica e tráfico de drogas.

