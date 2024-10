Condenado a mais de 21 anos por estupro é preso no Portal Caiobá

Homem, de 40 anos, foi preso durante a manhã desta segunda-feira (21), no Portal Caiobá, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, o homem foi condenado a 21 anos de prisão por estupro de vulnerável no estado de São Paulo. A decisão, transitada em julgado, pelo crime ocorrido no município de Guararapes-SP em 2022.

A prisão foi feita pela Polícia Civil, por intermédio da DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e de Proteção à Pessoa). A detenção do homem foi ao Poder Judiciário, que deve determinar o destino dele.

Para denúncias sobre homicídios ou suspeitos/foragidos: (67) 99217-1527

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também