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PolÃ­cia

Confronto com a PolÃ­cia Militar deixa trÃªs mortos em residÃªncia em Coxim

PolÃ­cia apreendeu armas e motos roubadas durante operaÃ§Ã£o e suspeitos seriam faccionados

17 marÃ§o 2026 - 12h38Vinicius Costa    atualizado em 17/03/2026 Ã s 12h40
Marcas de sangue na residência onde ocorreu o confrontoMarcas de sangue na residÃªncia onde ocorreu o confronto   (PC de Souza/EdiÃ§Ã£o MS)

Três pessoas, ainda não identificadas, morreram na madrugada desta terça-feira (17) após um confronto com a Polícia Militar, no bairro Jardim São Paulo, em Coxim. A ação foi registrada em uma residência na rua Verônica Tobias, onde suspeitos teriam reagido à abordagem policial.

Os três mortos eram suspeitos de envolvimento em atividades criminosas e teriam disparado contra os agentes ao serem abordados na casa. No local do confronto, os policiais apreenderam duas armas de fogo e duas motocicletas com registro de roubo.

Segundo informações do site Edição MS, até o início da manhã, as vítimas ainda não haviam sido identificadas pelas autoridades, e os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Coxim para necropsia e identificação.

A Polícia Militar informou que a operação visava a repressão a facções criminosas na região, já que os suspeitos seriam faccionados.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para o local do confronto e realizaram o trabalho de praxe.

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