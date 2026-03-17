Três pessoas, ainda não identificadas, morreram na madrugada desta terça-feira (17) após um confronto com a Polícia Militar, no bairro Jardim São Paulo, em Coxim. A ação foi registrada em uma residência na rua Verônica Tobias, onde suspeitos teriam reagido à abordagem policial.

Os três mortos eram suspeitos de envolvimento em atividades criminosas e teriam disparado contra os agentes ao serem abordados na casa. No local do confronto, os policiais apreenderam duas armas de fogo e duas motocicletas com registro de roubo.

Segundo informações do site Edição MS, até o início da manhã, as vítimas ainda não haviam sido identificadas pelas autoridades, e os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Coxim para necropsia e identificação.

A Polícia Militar informou que a operação visava a repressão a facções criminosas na região, já que os suspeitos seriam faccionados.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para o local do confronto e realizaram o trabalho de praxe.

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