Menu
Menu Busca terÃ§a, 10 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
PolÃ­cia

Contrabandista capota o carro, Ã© ejetado e morre atropelado na BR-163, em Douradina

O veÃ­culo estava completamente carregado com cigarros eletrÃ´nicos de origem paraguaia

10 marÃ§o 2026 - 12h39Luiz Vinicius
Motorista morreu após ser atropelado possivelmente por um caminhãoMotorista morreu apÃ³s ser atropelado possivelmente por um caminhÃ£o   (Rio Brilhante em Tempo Real)

Contrabandista, ainda não divulgado, morreu ainda pela madrugada desta terça-feira, dia 10, após capotar o veículo que conduzia, ser ejetado e morrer atropelado na BR-163, próximo ao distrito de Bocajá, em Douradina.

O veículo, um Fiat Pálio Weekend, estava completamente carregado com cigarros eletrônicos de origem paraguaia.

Segundo o site Dourados News, o motorista estava seguindo pela rodovia, quando em determinado momento e por motivos a serem apurados, perdeu o controle da direção e capotou diversas vezes na pista.

Com o impacto sofrido, o homem foi ejetado do automóvel e caiu na pista, sendo atropelado na sequência possivelmente por um caminhão.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, assim como a Polícia Civil e a Polícia Científica, para os trabalhos de praxe.

A carga existente no veículo foi apreendida.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Idosa passa mal em velório e morre horas depois em Campo Grande
PolÃ­cia
Idosa passa mal em velÃ³rio e morre horas depois em Campo Grande
Imagem Ilustrativa
PolÃ­cia
Homem Ã© agredido a tijoladas no Centro de Campo Grande
Idosa é agredida pelo filho e vai parar no hospital em Maracaju
PolÃ­cia
Idosa Ã© agredida pelo filho e vai parar no hospital em Maracaju
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
PolÃ­cia
Mulher Ã© encontrada morta em kitnet do Guanandi
O caso aconteceu em uma aldeia da cidade
PolÃ­cia
Ex-companheiro confessa ter ateado fogo em casa que matou mulher em Paranhos
Viatura do Grupo de Operações e Investigações (GOI) -
PolÃ­cia
Homem que sequestrou e bateu em mulher Ã© preso em Campo Grande
PM atua em 39 municípios com o Promuse
PolÃ­cia
PMMS realizou mais de 20 mil fiscalizaÃ§Ãµes de medidas protetivas em 2025
Imagem Ilustrativa
PolÃ­cia
Homem esfaqueia sobrinho durante briga em Dourados
Necrópsia virtual: Mato Grosso do Sul cria contraste próprio para tomografia forense
PolÃ­cia
NecrÃ³psia virtual: Mato Grosso do Sul cria contraste prÃ³prio para tomografia forense
Carro e moto também foram apreendidos Foto: Divulgação
PolÃ­cia
ForÃ§a TÃ¡tica desmantela esquema de 'disk drogas' em Campo Grande e prende trÃªs

Mais Lidas

Ludmila faleceu na tarde de ontem
PolÃ­cia
Jovem surta, briga com o namorado e morre ao tomar Ã¡gua com cocaÃ­na em Campo Grande
Bebê de quatro meses é internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim Inápolis
PolÃ­cia
BebÃª de quatro meses Ã© internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim InÃ¡polis
O caso aconteceu na tarde de hoje
PolÃ­cia
AGORA: Mulher Ã© morta a facadas no Nova Lima
Imagens enviadas por amigos
PolÃ­cia
Amigos contestam versÃ£o sobre morte de jovem no Paulo Coelho Machado