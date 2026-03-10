Contrabandista capota o carro, Ã© ejetado e morre atropelado na BR-163, em Douradina

Contrabandista, ainda não divulgado, morreu ainda pela madrugada desta terça-feira, dia 10, após capotar o veículo que conduzia, ser ejetado e morrer atropelado na BR-163, próximo ao distrito de Bocajá, em Douradina.

O veículo, um Fiat Pálio Weekend, estava completamente carregado com cigarros eletrônicos de origem paraguaia.

Segundo o site Dourados News, o motorista estava seguindo pela rodovia, quando em determinado momento e por motivos a serem apurados, perdeu o controle da direção e capotou diversas vezes na pista.

Com o impacto sofrido, o homem foi ejetado do automóvel e caiu na pista, sendo atropelado na sequência possivelmente por um caminhão.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, assim como a Polícia Civil e a Polícia Científica, para os trabalhos de praxe.

A carga existente no veículo foi apreendida.

