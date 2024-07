Convênio vencido gera 'engarrafamento' de presos por tráfico na Cepol

Equipes da Polícia Militar de Campo Grande estão sendo impedidas de entregar ocorrências com presos por tráfico de drogas na Cepol (Centro Especializado de Polícia Integrada), que funciona como Central de Flagrantes na capital. A situação estaria causando transtornos no policiamento ostensivo e preventivo da cidade.

De acordo com informações, a recusa em receber os flagrantes estaria relacionada ao vencimento do convênio celebrado entre a União e o Estado de Mato Grosso do Sul, que abrange a cooperação dos serviços de prevenção e repressão aos crimes de tráfico ilícito e uso indevido de drogas.

O convênio, estabelecido em 2013, envolveu a União, por intermédio do Ministério da Justiça e com interveniência do Departamento de Polícia Federal, e o Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública.

Com o vencimento do convênio, a atuação da Polícia Federal com competência concorrente da Polícia Civil nos delitos envolvendo tráfico ilícito de drogas não está mais em vigor, gerando um impasse entre as duas forças de segurança sobre quem deve receber os presos em flagrante.

Como resultado, viaturas da Polícia Militar estariam paradas com presos dentro, aguardando a resolução na Cepol. A reportagem tentou contato com a Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública - Sejusp/MS para esclarecimentos, sem sucesso até o momento.

Também foi procurada a assessoria da PCMS (Polícia Civil de MS) que responde pela Cepol, mas também não obtivemos resposta. Os espaços seguem abertos para manifestações e esclarecimentos.

