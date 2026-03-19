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PolÃ­cia

COP-15 terÃ¡ megaoperaÃ§Ã£o com 200 policiais da PRF em Campo Grande

Evento internacional contarÃ¡ com esquema integrado e reforÃ§o nas BR-163 e BR-060

19 marÃ§o 2026 - 16h23Vinicius Costa
PRF terá 200 agentes à disposição do eventoPRF terÃ¡ 200 agentes Ã  disposiÃ§Ã£o do evento   (DivulgaÃ§Ãµa/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal vai integrar a maior operação coordenada de segurança já realizada em Mato Grosso do Sul durante a realização da COP-15, em Campo Grande, entre os dias 22 e 29 de março. A ação envolve um amplo esquema para garantir a segurança de autoridades e participantes do evento internacional.

As atividades começam já no primeiro dia da conferência, com escoltas de autoridades que participarão do Segmento de Alto Nível. O evento reunirá representantes de diversos países, exigindo planejamento reforçado das forças de segurança.

Para a operação, a PRF mobilizará cerca de 200 policiais, incluindo equipes especializadas, motociclistas, atendimento pré-hospitalar e apoio aéreo. A atuação será integrada com outros órgãos de segurança pública e de trânsito ao longo de toda a programação.

Entre as ações previstas estão escoltas oficiais, monitoramento aéreo em tempo real, controle de tráfego e atuação de equipes de choque e resposta rápida para situações críticas, como bloqueios e manifestações. A fiscalização será intensificada tanto em rodovias quanto no perímetro urbano de Campo Grande, especialmente nas BR-163 e BR-060.

A PRF orienta que motoristas respeitem a sinalização, evitem rotas próximas aos comboios oficiais e sigam as orientações das autoridades. O objetivo é garantir a segurança viária e reduzir impactos no cotidiano da população durante o evento.

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