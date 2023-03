Um homem identificado como Juliano de Albuquerque de 35 anos foi pego em flagrante dentro da Academia de Polícia Militar na Vila Nova Campo Grande na manhã desta segunda-feira (6) após tentar furtar o local.



A equipe da Polícia Militar durante o serviço no interior da Academia verificou que a porta do galpão do almoxarifado da unidade estava aberta com a fechadura forçada, diante da suspeita, eles fizeram uma ronda dentro do ambiente e encontraram o autor escondido no interior do imóvel, de pronto o indivíduo foi contido.



Juliano havia separado um aparelho de ar-condicionado para ser levado já na parte de fora do local. O indivíduo foi imobilizado e algemado.

A perícia foi acionada e a ocorrência foi apresentada na Depac Centro para os procedimentos de praxe.

