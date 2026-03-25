Corpo carbonizado é encontrado dentro de caminhonete incendiada na fronteira

Um corpo completamente carbonizado foi encontrado na manhã de terça-feira (24) dentro de uma caminhonete incendiada em uma área rural de Coronel Sapucaia, na fronteira com Capitán Bado, no Paraguai.

Segundo a polícia, a vítima estava no interior de uma Fiat Toro que foi destruída pelo fogo. Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica estiveram no local para fazer os primeiros levantamentos.

Após a perícia, o veículo foi recolhido e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Porã, onde passará por exames para identificação e para determinar a causa da morte.

Até a última atualização desta reportagem, a vítima não havia sido identificada. Familiares de um homem paraguaio, morador de Capitán Bado e apontado como possível proprietário da caminhonete, procuraram as autoridades e informaram que ele está desaparecido. No entanto, eles ainda não compareceram ao IML para fornecer material genético que possa ajudar na confirmação da identidade.

O caso é investigado como suspeito. A polícia não descarta nenhuma hipótese, incluindo execução ou acerto de contas, e apura possível relação com crimes na região de fronteira.

A investigação deve avançar após a identificação da vítima e a conclusão dos laudos periciais.

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