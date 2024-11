Corpo de adolescente que desapareceu ao brincar no Rio Verde é encontrado

O corpo de Carlos Daniel, de 13 anos, foi encontrado durante as primeiras horas da manhã deste sábado (16), no Rio Verde, em Água Clara.

Ele estava desaparecido desde quinta-feira (14), quando faltou aula para ir nadar no rio com amigos. As equipes do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas estavam procurando pelo menino desde o incidente.

Adolescente falta aula para brincar no rio e some em Água Clara

O Portal Água Clara divulgou que o corpo estava a 14km de distância de onde ele havia se afogado.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais da cidade.

