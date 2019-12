Corpo de homem morto a facadas é encontrado em córrego

Priscilla Porangaba, com informações do Nova News

Reginaldo Ferreira Penteado, de 49 anos, foi encontrado morto a facadas nas proximidades da ponte do Córrego São Benedito, no Bairro Laranjal, nessa quinta-feira (19) pelo Corpo de Bombeiros Militar em Nova Andradina.

Segundo informações do Nova News, o homem teria sido morto por um colega de trabalho, não identificado, em uma carvoaria na região e jogado no córrego.

Reginaldo Ferreira é natural de Teodoro Sampaio, em São Paulo e trabalhava no município. O corpo estava em uma área de difícil acesso, em mata fechada, e foi necessário a utilização de equipamentos para os militares acessarem o local.

O autor, já teria sido localizado e confessado a autoria do homicídio. A Polícia Civil trabalha no caso e deverá apurar as reais circunstâncias e a motivação do crime.

A Perícia Técnica de Nova Andradina e equipes policiais locais foram mobilizadas na ocorrência.

