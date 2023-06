Corpo de jovem é encontrado boiando em córrego de Ponta Porã

O corpo de um jovem, de 18 anos, foi encontrado boiando dentro de um córrego em Sanga Puitã, distrito de Ponta Porã, na tarde desta quinta-feira (15).

De acordo com as informações do site Dourados News, o jovem teria saído de casa durante a madrugada, indo para a região do córrego, que fica localizado próximo a casa onde ele morava.

Quando deram falta do rapaz, os familiares acionaram as autoridades, dando início as buscas para encontrá-lo. Ele apresentava problemas mentais, preocupando ainda mais os familiares. No entanto, o final não foi feliz, pois ele acabou sendo achado já sem vida dentro do córrego.

Os próprios familiares fizeram o reconhecimento do corpo da vítima. Equipes da Perícia Cientifica e da Polícia Civil foram acionadas para fazer os levantamentos iniciais sobre o fato.

As equipes agora trabalharam para determinar as causas exatas do afogamento.

