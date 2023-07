Corpo de mulher é encontrado em estrada vicinal de Campo Grande

O corpo de uma mulher, ainda não identificada, foi encontrado durante a noite de sábado (8), às margens de uma estrada vicinal a região do Bairro Jardim Corcovado, em Campo Grande.

Consta no boletim de ocorrência que o corpo estava na estrada que dá acesso a Avenida Zila Correa, próximo a entrada de uma empresa de transportes. Após ser localizado, equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas para comparecer ao endereço indicado.

Apesar das apurações iniciais, não foi possível identificar a vítima, uma vez que ela não estava com seus documentos pessoais. No local em que o corpo estava não foram encontrados elementos que ajudassem nesta questão. Ela tinha uma tatuagem escura no tornozelo direito.

A mulher estava deitada de bruços e a perícia não encontrou sinais de violência em seu corpo. Porém, já estava em rigidez cadavérica, apontando que ela já estava sem vida há algumas horas.

Além da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia Técnica, equipes do GOI (Grupo de Operações e Investigações) também estiveram no local. Depois das investigações iniciais, o corpo foi encaminhado para o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal).

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como morte a esclarecer.

