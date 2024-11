Corpo é encontrado boiando em córrego de Nova Andradina

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado boiando no Córrego do Baile durante a tarde de quinta-feira (28). O córrego em questão está localizado às margens da rodovia MS-473, próximo à cidade de Nova Andradina.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo foi encontrado por jovens que estavam brincando no local. Em determinado momento, durante a diversão, um dos rapazes encostou no corpo, que estava submerso do lado de uma estrutura de concreto da ponte sobre o curso de água.

Diante disso, acionaram a Polícia Militar que foi ao local e constatou um corpo do sexo masculino. O local foi isolado e acionado a Polícia Civil e Polícia Científica.

O homem tinha dois ferimentos superficiais no pescoço, mas isso não indica a causa da morte. Agora o corpo passará por exame necrópsico. Segundo informações do site Jornal da Nova, o caso segue em investigação para identificação do cadáver e registrado como morte a esclarecer.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também