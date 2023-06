Corpo é encontrado boiando no Rio Paraguai, em Corumbá

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado boiando na ‘calha’ do Rio Paraguai, em Corumbá, na manhã desta quarta-feira (28). A suspeita é de que a vítima seja um homem, de 43 anos, que está desaparecido desde a madrugada de sábado (24).

Conforme o Corpo de Bombeiros, o corpo foi encontrado por funcionários da Marina do Gelson nas primeiras horas da manhã de hoje. A equipe foi até o local para constar o fato, acionando as equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

Os militares informaram ainda que a possível identificação, através das características da pessoa desaparecida foi prejudicado, uma vez que o corpo, apesar de bem conservado devido a temperatura da água, estava com o rosto levemente “mordido” por peixes.

As equipes policiais agora devem trabalhar para identificar corretamente a vítima.

Desparecido – Durante a madrugada de sábado (24), um homem teria caído de uma embarcação no Rio Paraguai. No entanto, seus companheiros de viagem só sentiram sua falta quando a embarcação passava pela região do Tagiloma.

Desde a sinalização do sumiço, as equipes do Corpo de Bombeiros vem fazendo buscas diárias para localizar a vítima.

