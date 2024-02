Corpo é encontrado em pesqueiro no Jardim Pênfigo

Um corpo, ainda não identificado até o momento, foi encontrado na tarde desta quinta-feira (22) no Pesque Pague Jacarandá, localizado próximo à BR-262, no Bairro Jardim Pênfigo, em Campo Grande. Uma das suspeitas iniciais é que o caso se trata de um suicídio.

Segundo informações de uma funcionária, a vítima é dona do estabelecimento. Ela detalhou que o pesqueiro sempre abre por volta das 13h, porém, não abriu no horário de sempre hoje, o que causou preocupação em quem frequenta o local, funcionários e família.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Polícia Militar foram acionados por quem estava no local, que posteriormente encontrou o corpo do homem, já sem vida, dentro do estabelecimento.

Informações apuradas pelo JD1 apontam que o corpo foi encontrado dentro de um banheiro do local. Segundo a família, a vítima não apresentava sinais de problemas psicológicos ou psiquiátricos, nem tinha dívidas atreladas ao seu nome.

A Polícia Civil e a Perícia foram acionadas para atender ao caso.

Precisa de ajuda?

O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção ao suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, por telefone, e-mail e chat 24 horas, todos os dias.

Matéria atualizada às 17h52 para acréscimo de informação.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também