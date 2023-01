Corpo é encontrado 'embalado' em dentro de saco plástico na fronteira

Corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado ‘embalado’ dentro de um saco plástico no inicio da tarde desta segunda-feira (23), no Bairro San Luis, em Pedro Juan Caballero – fronteira seca com Ponta Porã.

De acordo com as informações iniciais do site Ponta Porã News, o indivíduo foi encontrado dentro de um saco de polietileno branco.

A identidade da vítima e as causas da morte estão sendo investigadas.

Deixe seu Comentário

Leia Também