Corpo encontrado em mata é de homem desaparecido há 5 meses em Três Lagoas

Foi identificado como Clauderley Pereira de Souza, de 53 anos, o homem encontrado morto no meio de uma mata fechada localizada às margens da BR-158, em Três Lagoas. Ele estava desaparecido desde julho deste ano.

Conforme as informações do site da Rádio Caçula, o corpo da vítima foi identificado por familiares, que ficaram sabendo do achado e compareceram até o IML (Instituto Médico Legal).

O achado – o corpo estava em uma área de mata fechada e foi localizada por uma mulher, que estava colhendo raízes. O corpo estava pendurado em uma árvore com uma corda, sendo que nas proximidades, havia uma mochila e um corote de pinga.

Equipes da Polícia Militar, Polícias Científica e Civil foram encaminhadas para o local. Por estar em avançado estado de decomposição, não foi possível identificar a causa da morte ou se o corpo tinha marcas.

O caso segue sendo investigado.

