JD1TV: Crânio é encontrado no fundo de escola municipal na Vila Planalto

Uma equipe da Solurb teve uma surpresa na manhã desta segunda-feira (23), quando durante o trabalho de recolhimento de resíduos na Rua Netuno,Vila Planalto, encontrou restos de ossada.



O achado se trata de um crânio que estava no meio do lixo do terreno, que fica aos fundos da Escola Municipal Nelson de Souza Pinheiro.

No local, uma testemunha informou a reportagem que há cerca de dois anos um serial killer matou um homem numa casa próxima e acharam o corpo dele num poço e a suspeita é que o crânio encontrado "possa ter relação com o caso".

O serial killer citado seria Cleber de Souza Carvalho, o pedreiro foi acusado de matar pelo menos sete pessoas em Campo Grande e pegou 15 anos de prisão, ao ser julgado na 1ª Vara do Júri no Fórum de Campo Grande.

A Polícia Militar resguarda o local e a Polícia Civil e Perícia devem chegar para abrir uma investigação do caso.

