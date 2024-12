Criança acaba expulsa de casa após contar para mãe que era abusada pelo padrasto

Uma menina, de apenas 9 anos, foi expulsa de casa pela própria mãe após relatar que ela vinha sofrendo abusos sexuais pelo padrasto na cidade de Caldas Novas, na região sul de Goiás.

Segundo informações da Polícia Civil, o caso aconteceu na última terça-feira (24) e veio à tona após uma testemunha acolher a criança em casa, depois dela chegar chorando e pedindo ajuda, relatando que foi expulsa de casa ao contar para a mãe sobre os abusos.

A criança relatou que o padrasto a tocava enquanto ela tomava banho, mas que ao contar para a mãe, ela não acreditou no relato e a expulsou de casa.

Ao se dirigirem até a residência da família, os policiais encontraram três crianças menores de 18 anos, incluindo um bebê de 7 meses, sem a supervisão de um adulto.

Foi somente cerca de 20 minutos depois que a mãe das crianças, uma mulher de 27 anos, retornou ao local e afirmou que havia saído para procurar a filha desaparecida, no entanto, ela negou as acusações da menina e disse que a história era inventada.

Ela foi presa em flagrante por omissão diante do relato dos abusos e por ter expulsado a filha de casa, mas após audiência de custódia, foi liberada para responder ao processo em liberdade.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, e a criança está sob os cuidados do Conselho Tutelar e recebe acompanhamento especializado.

O padrasto, de 23 anos, ainda está foragido.

