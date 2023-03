CrianÃ§a, de 2 anos, Ã© baleada enquanto brincava no quintal com o pai em MS

Uma criança, de apenas 2 anos de idade, foi atingida por um tiro enquanto brincava no quintal de casa, na noite da última segunda-feira (14), no bairro Cinturão Verde, em Três Lagoas.

De acordo com o site da Rádio Caçula, o pai do bebê contou que os dois brincavam no quintal quando ouviu um barulho similar a tiro, logo em seguida a criança gritando e caindo no chão.

A criança foi levada pelo pai até o Hospital Regional, onde foi constatado que o ferimento foi causado por disparo de arma de fogo, sendo que o projétil atingiu o lado direito da região das costas e saiu pelo ombro do mesmo lado.

Ainda conforme a Rádio Caçula, o Conselho Tutelar foi acionado e acompanha o fato. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, porém, não se tem informações sobre a autoria do disparo.

