Criança de 3 anos morre atropelada e motociclista foge no Paulo Coelho Machado

Criança, de 3 anos, morreu após ser atropelada na tarde deste domingo (3) em uma via pública do bairro Paulo Coelho Machado, em Campo Grande. A vítima foi atingida por uma motocicleta, no qual o piloto fugiu logo após o acidente e deixando pedaços da moto para trás.

Informações preliminares discorrem que a criança estava na frente da residência, quando teria sido atingida pelo motocicleta. O suspeito não prestou socorro e foi necessário que testemunhas acionassem o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O JD1 Notícias soube que a criança chegou a ser encaminhada para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e teve seu óbito constatado no início da noite de ontem.

Testemunhas e diversas pessoas ficaram revoltadas, inclusive, algumas reclamaram nas redes sociais pedindo que o motociclista se apresente para responder pelo acidente.

"Não pedimos julgamento, mas sim, justiça. O ser humano que fez isso, deixou para trás um pedaço da moto que é prata. Pedimos por favor que apareça, você interrompeu uma vida que apenas estava começando", disse uma mulher.

