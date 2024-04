Criança de 4 anos é encontrada andando sozinha no meio da BR-153

Uma criança de 4 anos, vestido com uma camiseta e fraldas, foi resgatada na tarde deste domingo (14) após ser encontrado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) andando sozinho no meio da pista da BR-153, no trecho que liga Uruaçu a Porangatu, região norte de Goiás. De acordo com a PRF, o local é caracterizado por tráfego de alta velocidade.

O flagrante aconteceu quando agentes da corporação realizavam patrulhamento e viram um menino caminhando sobre a faixa de rodagem da rodovia. Eles bloquearam o trânsito de veículos no trecho enquanto realizavam o resgate e logo saíram a procura dos pais da criança.

Após conversas com moradores da região, os policiais conseguiram localizar a casa dos pais do menino há cerca de 200 metros do local onde a criança foi resgatada. Segundo a PRF, no instante em que os policiais chegaram até a residência do menino e informaram do ocorrido, os familiares ficaram abalados.

"Nós entendemos que no caso dele não havia necessidade de chamar o Conselho Tutelar, porque não foi a questão de maus-tratos. O problema é que a própria família ficou extremamente chocada e a criança muito bem cuidada pelo que relatou a vizinhança. Então foi um descuido mesmo”, disse o Inspetor Newton Morais.

