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PolÃ­cia

CrianÃ§a de 8 anos diz ter sido estuprada pelo irmÃ£o de 13 em Guia Lopes da Laguna

O suspeito foi apreendido e levado para a delegacia, onde prestou esclarecimentos sobre os fatos

22 marÃ§o 2026 - 13h11Brenda Assis

Um adolescente de 13 anos é apreendido por suspeita de estuprar a própria irmã, de apenas 8 anos, em Guia Lopes da Laguna, a 221 quilômetros de Campo Grande.

Conforme as informações policiais, as equipes da Polícia Militar foram acionadas pelos médicos do hospital de Jardim, onde a menor teria dado entrada com sinais de violência, detalhando ter sido abusada. Ela estava acompanhada de um responsável.

As autoridades explicaram para o site Jardim MS News, que o Conselho Tutelar foi chamado para fazer o acompanhamento do caso. Posteriormente, após a menina ser liberada pela equipe médica, a PM foi até o imóvel da família.

A vítima então detalhou que o crime teria sido cometido pelo irmão durante o sábado (21). O suspeito foi apreendido e levado para a delegacia junto com os pais. Questionado sobre os fatos, o menor negou a autoria do crime.

Os fatos foram então registrados como estupro de vulnerável na Delegacia de Polícia Civil de Jardim.

Ainda segundo o site, a menor irá passar por exames de corpo de delito que deverão constatar ou não os abusos.

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