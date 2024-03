CrianÃ§a deixada em parque de diversÃ£o Ã© encontrada sozinha em Shopping da Capital

Pela manhã deste sábado (2), pais de uma criança buscaram a delegacia para denunciar um abandono de incapaz que teria sido ocasionado por recreadoras que trabalham em um parque de diversão para as crianças em um shopping de Campo Grande. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (1°).

Segundo consta no boletim de ocorrência, o pai relatou para a polícia que esteve no shopping e decidiu deixar a criança se divertindo enquanto resolvia outra situação. Ele reforçou em sua versão que paga um serviço oferecido pelo estabelecimento para que recreadoras cuidem das crianças enquanto elas estiverem no local.

Porém, ainda conforme o registro, os pais voltaram para o local após 40 minutos e encontraram a criança do lado de fora do espaço kids, sozinha e sem nenhuma recreadora por perto.

A mãe da criança questionou os responsáveis do parque de diversão e recebeu como resposta que uma pessoa estaria cuidando da menor, no entanto, a criança estava do lado de fora.

Os pais pediram na delegacia para dar prosseguimento na ocorrência.

O caso foi registrado como abandono de incapaz.

