Polícia

Criança é salva por militares após aumento súbito da correnteza em rio

A cabeça d'água no rio Jatobá dificultou a saída de banhistas e deixou o garoto em situação de perigo

28 dezembro 2025 - 16h48Sarah Chaves, com FTN Brasil
Foto: PMMTFoto: PMMT  

Um garoto de 11 anos foi resgatado por policiais militares na tarde de sábado (27) após ficar em situação de risco no rio Jatobá, em Vila Bela da Santíssima Trindade. A criança foi surpreendida por uma cabeça d’água, que provocou a elevação repentina do nível do rio e o aumento da força da correnteza.

Equipes do 12º Comando Regional realizavam patrulhamento pela MT-199 quando, ao passarem pela ponte sobre o rio, notaram a movimentação intensa da água e a dificuldade de banhistas para deixarem o local com segurança.

Durante a ocorrência, o menino acabou ficando para trás e, sem conseguir alcançar a margem, se agarrou a um galho para evitar ser arrastado pela correnteza. A situação foi percebida pelos policiais, que iniciaram imediatamente a ação de resgate.

Com o apoio de agentes da área de inteligência, os militares conseguiram chegar até o ponto onde a criança estava e retirá-la do rio sem ferimentos. O garoto foi entregue ao pai, que acompanhava a ocorrência. A rápida atuação da equipe foi fundamental para evitar consequências mais graves diante da mudança súbita das condições do rio.

