Uma mãe procurou a Polícia Civil para denunciar o ex-marido, de 29 anos, por espancar o próprio filho, um menino de 7 anos, em Campo Grande. As agressões ocorreram no último final de semana.

Conforme o boletim de ocorrência, o próprio menino enviou mensagens para a mãe relatando que havia “apanhado” do pai. Ao tomar conhecimento da queixa da criança, a mãe procurou o genitor para saber o que havia acontecido.

O homem teria explicado que a criança havia “desrespeitado” e que, por isso, foi “necessária uma correção”. Ao receber o filho e notar os ferimentos, a mãe foi imediatamente à Polícia Civil para solicitar as providências.

Na delegacia, a criança relatou que se envolveu em um desentendimento com o enteado do pai e, por isso, foi agredida com um cinto, resultando em ferimentos. O menor foi encaminhado para escuta especializada na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).

A mãe do garoto relatou que é separada do homem e que, nos finais de semana, o filho ficava aos cuidados do pai. Diante da situação, ela solicitou medida protetiva em favor da criança e agora o caso deve ser acompanhado também pelo Conselho Tutelar.

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