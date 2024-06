Criança fica em estado grave ao 'torcer' a cabeça em brincadeira no intervalo da aula

Um menino, de apenas 12 anos, foi parar no médico após ter a cabeça ‘torcida’ por um colega de escola durante uma ‘brincadeira’, em Três Lagoas. O caso aconteceu durante a quinta-feira (13).

Conforme as informações do site JP News, a criança contou que estava no intervalo da aula brincando com o amigos, quando um deles acabou realizado um contato físico de maneira mais agressiva, causando a torção de sua cabeça.

No entanto, depois disso, o menor assistiu o restante das aulas normalmente e foi para casa. Apenas a noite, a criança começou a passar mal e foi levado até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde teve uma crise convulsiva e outras complicações. Ele precisou ser medicado e transferido para o Hospital Auxiliadora.

Como a esposa não tinha muitas informações a respeito do que teria acontecido com o menino, o pai da criança procurou a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) para registrar o caso.

Os fatos foram registrados como lesão corporal culposa, quando não se tem a intenção ferimentos na vítima.

