Criança morre 24h depois de ser diagnosticada com 'virose' em MS

Uma criança, que não teve o nome divulgado, morreu um dia depois de ser diagnosticado com uma virose em Amambai. O caso foi denunciado pelo pai da vítima, que exigiu uma autopsia detalhada para apurar o falecimento do menino.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima começou a passar durante a manhã de terça-feira (13), sendo levada para receber atendimento médico na UBS Vila Guape, onde recebeu diagnóstico de virose e foi orientado a tomar bromoprida, dipirona e soro.

Por não ter visto melhora no estado de saúde do filho, o genitor foi em outro posto de saúde, onde a médica disse que o pequeno estava com uma inflamação na garganta e receitou antibiótico, dipirona e mais soro.

Os pais então foram para casa e deram o medicamento conforme receitado, menos a dipirona, já que o menino tomava apenas paracetamol quando ficava febril.

Já durante a madrugada de quarta-feira (14), a criança estava com 38 graus de febre, sendo levada às pressas para o Hospital Regional da cidade. Um enfermeiro então realizou compressa fria com água e álcool para tentar baixar a temperatura. Sem sucesso, o médico receitou paracetamol via oral para o menino e dipirona intramuscular para ser aplicada na coxa.

Uma hora depois, ele apresentou melhora e foi liberado para ir embora. Em casa, por volta das 8h30, o menor passou a ficar com a pele roxa e apresentar um grau de hipotermia. Ao chegar no Hospital Regional novamente, ele estava com 34 graus e passou a usar máscara de oxigênio, uma bolsa de água quente, manta térmica e ser submetido a aspiração das vias áreas pois estava com uma secreção amarelada.

A vítima então teve uma parada cardiorrespiratória, passando por manobras de reanimação e sendo intubado. Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu e acabou falecendo. Durante o registro policial, o genitor do menino pediu para que seu corpo passe por um novo laudo médico que comprove a causa da morte do seu filho.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil e será investigado.

