Criança morre afogada em Rio Aquidauana

Kleber Moreira Miranda, 4 anos, morreu na tarde desse domingo (24) vítima de um afogamento no Rio Aquidauana.

“Klebinho”, como era chamado por familiares e amigos, foi socorrido e reanimado, mas enquanto estava sendo encaminhado ao Hospital Regional de Aquidauana sofreu um ataque cardíaco e não resistiu.

De acordo com o comunicado divulgado pela Escola Municipal Rotary Club, a criança estudava no maternal 3, no período vespertino e em sinal de luto, as aulas foram suspensas nesta segunda-feira (25).

