Criança morre depois de ter sido atropelada por ônibus

Mauro Silva, com informações do site Da Hora Bataguassu

Felipe Avelino dos Santos, de 11 anos, morreu depois de ter sido atropelado por um ônibus na tarde da última terça-feira (24) em Batagassu - a 335km de Campo Grande.

De acordo com informações do site Da Hora Bataguassu, a criança tentava atravessar a rua depois de sair da Escola Estadual Professor Braz Sinigáglia e acabou sendo atropelado pelo veículo. O garoto sofreu ferimentos graves, foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu e morreu no Pronto Socorro Municipal.

