JD1TV: Bebê de 1 ano morre afogado em açude

Os pais do menino de 1 ano são caseiros na fazenda que fica a 30 minutos de Campo Grande, na região do assentamento Santa Mônica e não viram o momento em que o bebê se afogou.



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a criança deu entrada no CRS Coophavilla no início da tarde desta segunda-feira (2). Foram realizadas as manobras de ressuscitação, mas não houve resposta, pois a criança já estava sem vida



Conforme relato dos pais, ainda no CRS, o menino sumiu, e momentos depois eles o encontraram boiando dentro de um açude e sozinhos o levaram até a unidade de saúde da Capital. Acompanhe:

Deixe seu Comentário

Leia Também