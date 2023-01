Criança morta com bexiga tinha 7 meses e brincava na sala de casa

A criança morta com pedaço de bexiga na manhã desta sexta-feira (27), em um condomínio na Av. Brasil Central, no Santo Antônio, em Campo Grande, tinha sete meses e brincava na sala de casa quando ocorreu a fatalidade. O bebê morreu com obstrução de via aérea.

A comovente situação foi descrita como uma 'fatalidade' para o delegado Roberto Morgado, da Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). Conforme o doutor, foi um acidente doméstico e todo trabalho perito foi realizado na sala, onde a criança foi encontrada.

"Foi uma fatalidade, fizemos o local de crime com a perícia, entrevistamos as primeiras pessoas, os pais estão bem abalados e considerando que não há nenhum indicio de participação deles na morte do filho não iremos ouvi-los agora" explicou.

Os exames periciais foram coletados, a principio, a criança estava brincando na sala onde havia bexigas vazias, enquanto o pai estava na cozinha preparando o café da manhã, quando retornou para a sala a criança estava de bruços no chão.

O pai do menino, que é militar e tem noções básicas de primeiro socorro, realizou as manobras de salvamento, mas não teve sucesso.

Deixe seu Comentário

Leia Também