Criança pega arma escondida e atira sem querer no irmão; pai e avô são presos na Capital

Menino, de 9 anos, foi encaminhado para atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, após ser ferido com um tiro disparado sem querer pelo seu irmão, de 3 anos, que havia pegado a arma do pai escondida, no Recanto das Paineiras, em Campo Grande, na noite desta segunda-feira (30).

O pai, de 31 anos, e o avô, de 51 anos, foram presos em flagrante pelos crimes de omissão de cautela e posse irregular de arma de fogo de uso restrito. A criança ferida não corre risco de morte e o disparo atingiu a região lombar.

Segundo detalhes do boletim de ocorrência, as crianças estavam brincando no quintal da residência, quando a mãe deles escutou um estampido e viu o menino, de 9 anos, voltar correndo com um sangramento.

Inicialmente, ela não viu nenhuma pessoa nas proximidades e com auxílio do pai da vítima, encaminharam ela para a unidade de saúde. A Polícia Militar foi acionada para averiguar a situação da ocorrência.

No local onde ocorreu o fato, os militares conversaram com o pai das crianças, que explicou que a arma usada era de sua propriedade, mas ele havia emprestado para o pai, avô das crianças, que escondeu garruncha de calibre 22, debaixo do colchão.

Na versão do pai dos meninos, o filho, de 9 anos, pegou a arma para brincar e por um momento, o mais novo, de 3 anos, pegou a garruncha e disparou acidentalmente contra o irmão. Após isso, o rapaz pegou a arma e escondeu novamente e posteriormente havia jogado ela em uma área de mato próximo a residência em que moram. O pai das crianças afirmou que possuía a arma já há algum tempo.

A equipe médica da unidade de saúde explicou aos militares que o tiro entrou na parte lombar do lado esquerdo e saiu pelo mesmo lado, e que não há risco de morte.

O caso foi registrado na delegacia de plantão.

