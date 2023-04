Crianças brincavam no parquinho quando foram mortas durante ataque a creche

As vítimas do ataque a uma creche de Blumenau, em Santa Catarina, brincavam no parquinho quando o autor pulou o muro e começou a desferir os golpes com a machadinha de forma aleatória na cabeça das crianças.

Conforme o Estadão, as crianças foram identificadas como Bernardo Pabest da Cunha e Enzo Marchesin Barbosa de apenas 4 anos, Bernardo Cunha Machado de 5 anos e Larissa Maia Toldo, de 7 anos.

Outras três vítimas, sendo duas meninas de 5 anos e dois meninos de 5 e 3 anos, foram socorridas para o Hospital Santo Antônio. Uma delas está em estado grave, outra em quadro "intermediário" e duas com ferimentos leves.

A Polícia Civil diz que agressor de 25 anos não é parente de nenhum aluno e, aparentemente, não tem nenhuma ligação com a unidade de ensino.

Ele teria pulado o muro da creche e atingido as vítimas de forma aleatória. "O autor pulou o muro armado com uma arma branca, do tipo machadinha, e desferiu golpes nas crianças, especialmente na região da cabeça, o que levou ao óbito dessas crianças", descreveu o tenente-coronel Diogo de Souza Clarindo, comandante do Batalhão de Bombeiros Militar em Blumenau.

O caso é investigado pelas equipes.

