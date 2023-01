Crianças de 2 e 3 anos ficam sozinhas com o gás vazando em casa do Manoel Taveira

Um casal, que não teve a identidade divulgada, foi preso durante a terça-feira (24) após deixar os filhos, de 2 e 3 anos, sozinhos em casa na Vila Manoel Taveira.

De acordo com as informações da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente), as crianças estavam sozinhas quando um vizinho observou um cheiro de gás vindo da casa ao lado. Preocupado, o homem foi verificar o que estava acontecendo e encontrou os menores chorando.

O vizinho identificou ainda que a válvula do gás de cozinha estava aberta, vazando. A Polícia Militar foi acionada e, por volta das 10 horas, os pais das crianças chagaram ao local. Eles alegaram que normalmente as crianças ficam sozinhas apenas por poucos minutos, já que o pai trabalha à noite a mãe de dia, de modo que quando ele chega, ela já saiu para trabalhar.

Para a polícia, os dois explicaram ontem o pai das crianças teve que ir ao banco após o serviço, razão pela qual elas ficaram sozinhas por período maior.

Após analisar a situação apresentada, o delegado plantonista, entendendo que as crianças ficaram expostas a um risco concreto à sua integridade física em virtude do abandono dos pais, decidiu decretar a prisão em flagrante de ambos, indiciando-os pelo cometimento do crime de abandono de incapaz.

A autoridade policial concedeu liberdade provisória mediante fiança no valor de 1 salário mínimo para cada um dos presos.

