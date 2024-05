Crianças e adulto são mortos a tiros durante tiroteio em festa de aniversário

Uma chacina deixou duas crianças e um adulto mortos em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desta quinta-feira (23). O crime aconteceu durante uma festa de aniversário. O ataque seria um "acerto de contas".

Conforme o g1, dois homens teriam invadido a comemoração, efetuado vários disparos e fugido do local em um carro. Outras três vítimas foram baleadas e socorridas até o Hospital Risoleta Tolentino Neves, na capital.

A Polícia Militar informou que os suspeitos tinham como alvo Felipe Júnior Moreira Lima, de 26 anos, que seria pai do menino morto, Heitor Felipe Moreira de Oliveira, de 9 anos. A outra vítima fatal era prima de Heitor, identificada como Layza Manuelly de Oliveira, de 11 anos.

Durante o tiroteio, Heitor foi atingido por quatro disparos. Enquanto seu pai recebeu 12 tiros e Layza acabou sendo assassinada com 2.

Oitras três pessoas, sendo uma menina de 13, uma de 19 e uma mulher de 41, também foram baleadas.

O acerto de contas seria com Felipe, por conta do seu envolvimento com criminosos do bairro Morro Alto, em Vespasiano, envolvendo tráfico de drogas.

Um dos atiradores foi encontrado pela PM, também baleado, em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Contagem. Ele recebeu voz de prisão, mas precisou ser transferido para o hospital público do município.

A Polícia Civil enviou uma equipe para analisar a cena do crime e encaminhar os corpos para o Instituto Médico Legal (IML).

