Crianças morrem afogadas em represa de Caarapó

Uma criança de 11 anos e um adolescente de 15 anos morreram afogados enquanto brincavam em uma represa localizada próximo na Aldeia Te"Yikuê, em Caarapó. O acidente fatal aconteceu na tarde desta segunda-feira (24).

Conforme o divulgado pelo site Caarapó News, o Corpo de Bombeiros foi acionado para ir até o local do afogamento. Ao chegar no endereço indicado, populares já haviam retirado os menores da água, sem sinais vitais.

A equipe então detalhou que o afogamento aconteceu cerca de 1h antes dos militares serem acionados, inviabilizando qualquer tentativa de salvamento. A Perícia Técnica e a Polícia Civil também foram chamadas para atender a ocorrência.

Os detalhes do caso não chegaram a ser divulgados até o momento.

