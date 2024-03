CrianÃ§as que desapareceram em Dourados sÃ£o encontradas na Capital

As duas crianças, Carlos Antonny, de 9 anos, e Anna Julia de 14, que estavam desaparecidos desde a sexta-feira (23), em Dourados, foram encontradas pela mãe na cidade de Campo grande. Ela teria recebido uma ligação do pai dos menores, informando sobre isso.

Para a ex-companheira, o homem disse já ter conversado com os filhos, para que eles voltem para a casa da mãe, mas eles não querem fazer isso.

No começo da semana, a mulher teria registrado um boletim de ocorrência após os filhos desaparecerem. Para as autoridades policiais, ela contou que o marido pegou seus pertencentes e saiu de casa, dizendo para as crianças cuidarem uma da outra, porém, elas quiseram acompanhar ele.

Segundo o Dourados News, as crianças ficaram desaparecidas por uma semana.

