CrianÃ§as sÃ£o resgatadas apÃ³s serem torturas e amarradas nuas em loja

Pelo menos três crianças, de 8, 9 e 11 anos, foram resgatadas pela Polícia Civil na noite da última segunda-feira (13) em um estabelecimento comercial no centro de São Paulo. Elas estavam amarradas e nuas, onde seriam colocadas em um poste no meio da rua.

O caso ganhou repercussão durante a terça-feira (14) com a detenção dos suspeitos, que seriam o dono da adega, dois funcionários e um adolescente.

O proprietário da adega também foi encaminhado à delegacia, mas foi solto após pagar uma fiança de R$ 1,5 mil. As agressões começaram por meio dos dois funcionários e o adolescente, de 16 anos e, conforme o Metrópoles, o dona da adega teria se omitido ao ver a cena.

A delegada responsável pelo caso afirmou que policiais encontraram as crianças nuas e amarradas umas nas outras com uma fita de nylon, no interior da loja, no momento em que elas gritavam por ajuda.

“As crianças narram que eles diziam que iam amarrar elas no poste. Elas falam que estavam brincando, provocando eles (os funcionários), quando foram levadas para trás e obrigadas a tirarem a roupa e urinarem todos juntos. Elas foram amarradas entre si e estavam sendo levadas para um poste na frente do estabelecimento. Foi nessa ocasião que os policiais passaram, ouviram e libertaram as crianças”, afirma Maria Cecília Dias, delegada titular do 2º DP, do Bom Retiro.

Os meninos de 11 e 8 anos são irmãos e filhos de um funcionário da adega, que não estava no local no momento da agressão. Já o de 9 anos é filho de uma vizinha do estabelecimento. Segundo os depoimentos dos responsáveis e dos agressores, as crianças costumavam frequentar o local.

As crianças ainda serão ouvidas em depoimento especial, na presença de um psicólogo. Os suspeitos foram autuados pelo crime de tortura.

