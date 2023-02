Crianças são socorridas após ônibus escolar sair da pista em MS

O motorista de um ônibus de transporte escolar acabou perdendo o controle do veículo e saindo da pista durante a manhã desta quinta-feira (23), no distrito de Prudêncio Thomaz, em Rio Brilhante. Cinco crianças ficaram levemente feridas no acidente.

De acordo com as informações do site Rio Brilhante em Tempo Real, no meio do acidente 18 alunos eram transportados de volta para casa. O secretário de educação Miquéias Nanates, revelou que as cinco crianças socorridas tiveram escoriações leves e foram liberadas.

O coordenador de transporte do município, Emerson informou que todos os alunos foram levados de volta a escola e todos dos pais foram informados do ocorrido.

