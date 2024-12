Criminoso é morto em confronto com a PM após roubar carro em Nova Andradina

Um criminoso acabou morto em um confronto com a Polícia Militar de Nova Andradina, cidade localizada na região do Vale do Ivinhema, após roubar um veículo em uma propriedade rural de Batayporã.

Segundo o portal Dourados News, apurações preliminares apontam que o criminoso invadiu um sítio, localizado à margem da rodovia MS-276, na região do Bairro Escondido, na saída para Anaurilândia, em Batayporã, e portando uma arma, ameaçou os moradores e roubou um veículo, modelo GM/Tracker.

Foi após roubar o veículo e tomar rumo ignorado que as vítimas acionaram a Polícia Militar pelo 190, relatando as ameaças sofridas e o roubo do veículo. As vítimas também compareceram na Delegacia de Polícia Civil de Batayporã para registrarem um boletim de ocorrência.

Foi feito um alerta para as equipes policiais de toda a região, com uma guarnição do 8º Batalhão da Polícia Militar se deparando com o veículo já na BR-376, na saída de Nova Andradina para Ivinhema, logo após o aviso.

Se deu início a um acompanhamento tático, e nas proximidades do Parque Industrial de Nova Andradina, o autor saiu do veículo portando uma arma de fogo, com um confronto acontecendo logo em seguida.

O criminoso foi morto durante o confronto, e seu corpo encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e o veículo levado para uma unidade policial para ser devolvido às vítimas.

