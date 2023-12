Criminoso entra em confronto com o BOPE e morre em Campo Grande

Dayvidson Julio Lourival de Souza Oliveira, de 27 anos, morreu em uma troca de tiros com militares do BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais) durante a noite desta quinta-feira (7), na região do Portal da Lagoa, em Campo Grande. Ele estava sendo investigado por contrabando de armas e tráfico de drogas para enviar ao Rio de Janeiro.

A situação aconteceu em residência na rua Abadia de Oliveira Lima. A ação policial contou com apoio da Polícia Federal, que já havia realizado uma apreensão de drogas pertencentes a uma organização criminosa na mesma casa, no período da tarde, horas antes do confronto.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o setor de inteligência do BOPE decidiu permanecer na vigilância para verificar a movimentação de suspeitos, até que em determinado momento, alguns indivíduos deixaram a residência.

No ato de abordagem, os policiais visualizaram que um suspeito estava dentro de um Chevrolet Astra, do lado de fora da residência e Dayvidson havia entrado na caminho Chevrolet S-10, mas ainda dentro do imóvel.

Porém, o criminoso desobedeceu as ordens e desceu da caminhonete, se encaminhando para o interior da residência, apontando a arma para a equipe do BOPE. Novamente foi feito outra tentativa de abordagem, mas o suspeito seguia desrespeitando e em dado momento, disparou contra os policiais.

Assim, os militares reagiram e houve troca de tiros e Dayvidson foi atingido, sendo desarmado e socorrido para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino, mas ele não resistiu e morreu na unidade de saúde.

Na casa foram encontradas várias armas, rádios comunicadores e a caminhonete que seria usada pelo criminoso, estava com registro de roubo e placas adulteradas.

O caso foi registrado como posse ou porte ilegal de arma e homicídio decorrente de oposição a intervenção policial.

