Cuidadora de escola infantil é demitida após morder braço de criança de 3 anos

Uma cuidadora foi demitida de uma escola infantil após a mãe de um aluno descobrir que a criança, de apenas 3 anos, foi mordida pela servidora. O caso ocorreu na última quarta-feira (22), em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. A funcionária disse que tudo não passou de uma brincadeira.

De acordo com a mãe da criança, que optou por não se identificar, ela recebeu uma ligação da escola afirmando que o filho havia sido mordido por outro colega. No entanto, a criança teria dado outra versão, alegando que a “tia mordeu”.

“Eu fui conversar com ele, explicar que não pode morder, perguntar o que tinha acontecido, porque a gente sabe que às vezes crianças fazem essas coisas. Mas quando eu perguntei o nome da coleguinha, ele disse que tinha sido a ‘tia’. Eu cheguei a comentar com o meu marido, a gente imaginou que talvez a tal tia tivesse ajudado a separar as crianças, mas de todo jeito pedi para ele me mostrar a pessoa no dia seguinte”, contou a mãe.

Boletim de ocorrência

No dia seguinte, na quinta-feira (23), quando foi levar o filho na escola, a criança apontou para a cuidadora como a responsável pela mordida. A mãe chegou a conversar com a funcionária, mas ela seguiu insistindo que o ato partiu de outro aluno.

No fim do dia, a mãe recebeu uma ligação da escola solicitando que ela comparecesse ao local para tratar do assunto. Foi adiantado ainda durante o telefonema que ela teria que registrar um Boletim de Ocorrência.

“A gestora falou comigo que estava todo mundo revoltado, que ela não sabia o que fazer, que uma situação como essa nunca tinha acontecido na escola. A própria gestora acionou o Conselho Tutelar, que também estava lá presente, e acionou a Secretaria de Educação. A cuidadora não estava presente, mas eles disseram que ela confessou que mordeu o meu filho, mas que teria sido uma brincadeira, que ele também a teria mordido”, relatou.

Câmeras de segurança

Segundo a mãe, as câmeras de monitoramento da escola registraram o momento em que a cuidadora entra no banheiro com a criança e depois, ao saírem, o menino aparece com o braço machucado.

“Eles estão brincando na área externa, ela pega ele, bota sentado perto da janela, depois entra com ele no banheiro, e o meu filho já sai segurando o bracinho esquerdo contra o corpo. A marca ficou perto da manguinha da blusa, mas ficou escondida. Logo depois ele já chora e reclama, a cuidadora senta na cadeira, conversa com ele. Isso me deixou muito mexida, ele pede colo para ela, como se tivesse pedindo ajuda, ele é muito inocente”, falou a mãe.

De acordo com a mãe, a criança não voltou a frequentar a escola pois fala que não quer ir. Ela pretende mudar o menino de instituição.

O que diz a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que a funcionária foi exonerada e que um processo administrativo foi instaurado. O caso foi comunicado ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público.

O caso é investigado pela DPCAI (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente e ao Idoso) de Cachoeiro de Itapemirim.

As informações são do g1.

