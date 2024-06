Dar o celular ou levar um tiro: mãe e filha são assaltadas no Coronel Antonino

Mulher, de 28 anos, e a sua filha, de 10 anos, foram vítimas de assalto enquanto retornavam para a casa durante a noite desta terça-feira (18), na rua Coronel Cristóvão Correia, no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. Ela teve o celular roubado por um ladrão de moto.

Segundo informações do boletim de ocorrência, as vítimas seguiam pela via, já que a mulher havia saído do trabalho e por volta das 20h30, ela foi abordada pelo criminoso que ordenou que ela entregasse o celular.

Ele chegou a levantar a camiseta e levou a mão em algo que tinha formato de arma e afirmou que caso ela não entregasse o aparelho, iria dar um tiro nela. O ladrão ainda pediu o celular da criança, mas foi informado que a menina não possuía aparelho telefônico.

Após o assalto, ele tomou rumo em direção a rua Rio de Janeiro e possivelmente na direção para a Avenida Cônsul Assaf Trad.

A mulher explicou na delegacia que o suspeito estava em uma moto Honda 150, usando uma camiseta azul com gola e mangas da camiseta na cor vermelha, aparentando ser de time de futebol. O mesmo tem aproximadamente 1,60m, branco, usava um capacete escuro.

O caso foi registrado como roubo na delegacia de plantão.

