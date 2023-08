De Três Lagoas, cabelereiras são presas trabalhando ilegalmente no Catar

Três mulheres, naturais de Três Lagoas, foram deportadas após serem pegas no Kwuait. Elas teriam viajados para trabalhar no Catar de maneira ilegal. Duas das deportadas são mãe e filhas e chegaram ao Brasil no sábado (26).

Conforme o site Rádio Caçula, as mulheres teriam sido convidadas para trabalhar em um salão de beleza recém montado. Como o local não teve a movimentação esperada de clientes, elas acabaram ficando sem receber.

Como não tinham como se manter, acabaram sendo despejadas de onde estavam morando. Por sorte, conseguiram se abrigar na Embaixada do Brasil no país. Outras pessoas, de diversas nacionalidades, acabaram sendo detidas por motivos semelhantes.

Escreva a legenda aqui

Mesmo conseguindo emprego em outro salão de beleza, as três acabaram sendo alvo da legislação do país, pois por estarem registradas em outro estabelecimento, acabaram por serem conduzidas à delegacia, onde foram detidas e deportadas de volta ao Brasil.

A Lei de Residência e Trabalho do Catar é rigorosa à respeito de estrangeiros que trabalham no país, onde aqueles que são flagrados em situação irregular pelas autoridades do país árabe, acabam sendo presos pelo Departamento Geral de Assuntos de Residência (MOI) e devolvidos ao seu local de origem, onde é necessária muita atenção para quem viaja para esses países.

Uma das mulheres, voltou para Três Lagoas na segunda-feira (28), fazendo um alerta sobre o fato em suas redes sociais. Confira:

Deixe seu Comentário

Leia Também