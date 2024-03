'Deam por Elas': Sete homens e uma mulher foram presos durante a operaÃ§Ã£o na Capital

A DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) cumpriu sete mandados de prisão, durante a operação "Deam por Elas", realizada nesta sexta-feira (1°), em Campo Grande. Uma mulher acabou sendo presa em flagrante por tráfico de drogas.

Todos os presos chegaram há pouco na delegacia, onde ainda devem ser ouvidos e posteriormente encaminhados para o presídio. Durante coletiva de imprensa, a delegada titular da DEAM, Elaine Benicasa, detalhou que entre os presos estava um estuprador.

“Foram cumpridos mandados de vários tipos de crimes, como os de lesão corporal, ameaça, vias de fato, crimes sexuais e também por descumprimento de medida protetiva. Entre os sete presos, temos um caso do setor Cefem, onde houve a prisão e um estuprador, depois de ele cometer um crime sexual contra uma mulher, em uma festa após ingestão de bebida alcoólica”, disse a delegada.

Os mandados foram cumpridos em todas as regiões de Campo Grande, sendo considerada o ‘ponta pé’ inicial para a intensificação das ações no combate a violência contra a mulher. Essa ofensiva envolve agressores de mulheres e deve perdurar pelo mês inteiro, em alusão ao mês considerado o Mês Internacional da Mulher.

Uma das orientações passadas por Benicasa, é para que as vítimas de violência realizem as denúncias contra os autores, pois apenas assim as autoridades podem agir. “É importante dizer que todas essas mulheres podem ser vítimas de um futuro feminicídio. Denuncie, registre ocorrência. Costumo dizer que toda a máquina estatal, municipal e federal só poderá tentar ajudar essas vítimas a partir do momento que elas vierem à delegacia. Porque senão vocês, mulheres que não possuem registro de ocorrência ou medida protetiva, são mulheres invisíveis. Importante sempre a denúncia”, finalizou a delegada.

Presa por tráfico – durante a batida de uma das equipes no Jardim Noroeste, a delegada Maíra Machado, localizou um casal embando droga para venda.

No local, foram encontrados 2,6 kg de maconha e uma arma de fogo. Diante da situação delituosa, ela acabou sendo presa em flagrante por tráfico de drogas. O homem, que a acompanhada no ‘trabalho’, possuía um mandado de prisão em aberto, que acabou sendo cumprido durante o flagrante.

‘DEAM Por Elas’ – Na manhã desta sexta-feira, a operação contou com o apoio de mais de 20 policiais, tendo inicio às 5h da manhã.

As ações, assim como já mencionado, devem continuar ao longo do mês de março.

