Delegada aposentada é encontrada morta em chácara de Terenos

A delegada aposentada da Polícia Civil, Ezilda Aparecida de Araújo, 68 anos, foi encontrada morta durante a manhã desta segunda-feira (3), na chácara onde morava sozinha no Distrito Santa Maria, em Terenos. A suspeita é de que ela tenha cometido suicídio.

As informações iniciais apontam que os vizinhos ouviram um disparo de arma de fogo no sábado, por volta das 10h da manhã. Percebendo que algo estava fora do comum, eles acionaram as equipes da Polícia Militar, já na manhã de hoje.

Ao chegar no endereço indicado, a guarnição encontrou a delegada já sem sinais vitais. Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas para fazer as investigações iniciais sobre o caso, que será investigado.

Luto – Por meio de nota, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul lamentou o ocorrido, lembrando um pouco de sua trajetória. Leia na integra:

“[...] Ezilda ingressou na instituição em 1990 e se aposentou em junho de 2003.

Durante sua carreira, atuou como titular da Delegacia Regional de Coxim e desempenhou suas funções na Delegacia de Polícia de Terenos, onde ocupou o cargo de Delegada Titular.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

Neste momento de luto, expressamos nossas condolências à família, amigos e colegas da Dra. Ezilda, valorizando sua trajetória e contribuição para a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. [...]”

