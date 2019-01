Vídeo: Delegado comenta casos de difamação em Ribas do Rio Pardo

O delegado Bruno Santacatharina fala sobre um caso de difamação envolvendo várias meninas cidade de Ribas do Rio Pardo.

Na reportagem da Rádio 90FM, o delegado disse que tudo começou com um vídeo feito a várias meninas, "os autores tentam manchar a imagem das vítimas".

A polícia assim que ficou sabendo do ocorrido através de várias denúncias feita pelas vítimas, foi atrás dos autores e acabou levando quatro suspeitos até delegacia, onde dois deles receberam voz de prisão e dois menores foram liberados e vão responder por atos inflacionais.

Os suspeitos identificados apenas como Rafael, 21 anos, e Lucas, 18 anos, aproveitaram a situação e publicaram comentários ofensivos, relacionado ao vídeo, no Facebook.

Rafael postou em sua rede social que “Todas as meninas do vídeo são marmitas e quem criou o grupo deveria ganhar um prêmio”. Lucas acabou reforçando a ideia do colega dizendo que faria as meninas de “marmitex”. Eles vão responder por 11 casos de difamação.

O delegado Bruno alerta os usuários de rede social, sobre o perigo de fazer algum tipo de publicação que possa expor outra pessoa,"Essas pessoas poderão responder criminalmente e pegar uma pena de prisão, além de ser condenado a pagar indenização por danos morais" ressalva o delegado.

Confira no vídeo abaixo a entrevista do repórter Pedro Claro da Rádio 90FM com o delegado Bruno Santacatharina:

