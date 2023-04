Delegado-Geral da Polícia Civil de MS é eleito presidente do CONCPC

O Delegado-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Dr. Roberto Gurgel de Oliveira Filho, foi eleito nesta terça-feira (12) como o Presidente do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia (CONCPC) para o biênio 2023/2025.

O CONCPC é uma organização que reúne os chefes da Polícia Civil de todos os estados e do Distrito Federal com objetivo de promover a integração e o intercâmbio de informações.

Para Marcelo Vargas, ex-delegado-geral da Polícia Civil no Estado, a eleição do sul-mato-grossense ao cargo representa a competência da instituição em MS, além de servir de exemplo para os demais diretórios.

“A chefia do CONCPC é muito importante para o nosso estado e tenho certeza de que esta eleição coroa o trabalho de todos os Policiais Civis do MS, pois os nossos índices de esclarecimento de crimes com certeza é a melhor prova da eficiência da nossa Polícia Civil e servirá de exemplo para todas as polícias estaduais”, afirmou.

Além disso, essa é a primeira vez que um Delegado-Geral de MS assume a Presidência do Conselho.

